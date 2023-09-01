На офіційному сайті Антверпен оголосив про пролонгацію контракту зі своїм тренером. Нова угода Марка ван Боммеля розрахована на два сезони – до 2025 року.

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Нідерландський коуч очолив Антверпен у 2022 році. Вже в перший сезон бельгійський клуб здобув два титули на національному рівні. Під керівництвом ван Боммеля команда стала чемпіоном Бельгії та здобула Кубок країни. На початку нового сезону Антверпен додав на свою поличку ще й Суперкубок.

Нагадаємо, що бельгійці будуть суперником Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів. Окрім Антверпена, український клуб зіграє проти Барселони та Порту.

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