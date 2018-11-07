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Ван Боммель: Газон на Уэмбли – дерьмо, мы в Нидерландах привыкли называть вещи своими именами

11:40 52 Читати українською
Ван Боммель: Газон на Уэмбли – дерьмо, мы в Нидерландах привыкли называть вещи своими именами
Ван Боммель обратился к агрономам Уэмбли / Фото ФК ПСВ

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммель "отметил" качество газона на арене Уэмбли в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма (1:2).

"Поле – дерьмо. Вы знаете, что я имею в виду. В Нидерландах мы не стесняемся и говорим "дерьмо" проще, чем в Англии. Поле не было в хорошем состоянии, но мы не жалуемся.

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Еще во время тренировки через минуту после начала я сказал игрокам, чтобы они остановились и начали привыкать к такому полю. Все хотят, чтобы газон был хорошим, но если этого нет, нужно под него подстраиваться", – цитирует Ван Боммеля Sky Sports.

Напомним, на легендарной арене Лондона недавно состоялся поединок лиги NFL по американскому футболу, из-за чего и пострадал газон.

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Лига чемпионов4 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - ПСВ: Вторник 06 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
2 : 1
ПСВ
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