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Ван Боммель: Газон на Вемблі – лайно, ми в Нідерландах звикли називати речі своїми іменами

11:40 297 Читать на русском
Ван Боммель: Газон на Вемблі – лайно, ми в Нідерландах звикли називати речі своїми іменами
Ван Боммель звернувся до агрономів Вемблі / Фото ФК ПСВ

Головний тренер ПСВ Марк ван Боммель "відзначив" якість газону на арені Вемблі у матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (1:2).

"Поле – лайно. Ви знаєте, що я маю на увазі. У Нідерландах ми не соромимося і говоримо "лайно" простіше, ніж в Англії. Поле не було в хорошому стані, але ми не скаржимося.

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Ще під час тренування через хвилину після початку я сказав гравцям, щоб вони зупинилися і почали звикати до такого поля. Всі хочуть, щоб газон був хорошим, але якщо цього немає, потрібно під нього підлаштовуватися", – цитує Ван Боммеля Sky Sports.

Нагадаємо, на легендарній арені Лондона нещодавно відбувся поєдинок ліги NFL з американського футболу, через що і постраждав газон.

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Ліга чемпіонів4 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - ПСВ: Вівторок 06 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
2 : 1
ПСВ
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Теги
Ліга чемпіонів Марк ван Боммель Марк ван Боммель Тоттенхем - ПСВ Уемблі ПСВ ПСВ
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