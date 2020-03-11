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Валенсия – Аталанта: Иличич стал первым автором покера в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов

00:47 14 Читати українською
Валенсия – Аталанта: Иличич стал первым автором покера в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов
Йосип Иличич / Фото ФК Аталанта

Хавбек Аталанты Йосип Иличич вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Аталанта смогла одолеть Валенсию (4:3) и завоевать путевку в четвертьфинал самого престижного клубного турнира.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Героем встречи стал Йосип Иличич, который забил испанцам 4 гола. Таким образом 32-летний словенец стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться покером в выездном матче на стадии плей-офф, сообщает Gracenote Live.

В нынешнем сезоне Серии А Иличич провел 21 матч, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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Лига чемпионов Валенсия - Аталанта Аталанта Аталанта Йосип Иличич Йосип Иличич Рекорды
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