Валенсия – Аталанта: Иличич стал первым автором покера в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов

Хавбек Аталанты Йосип Иличич вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Аталанта смогла одолеть Валенсию (4:3) и завоевать путевку в четвертьфинал самого престижного клубного турнира.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Героем встречи стал Йосип Иличич, который забил испанцам 4 гола. Таким образом 32-летний словенец стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться покером в выездном матче на стадии плей-офф, сообщает Gracenote Live.

В нынешнем сезоне Серии А Иличич провел 21 матч, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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