Валенсия – Аталанта: Иличич стал первым автором покера в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов — 10 март 552
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Аталанта феерически перестреляла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – Малиновский помог оформить покер
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Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверямиЛига Европы — 10 март 465
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Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золотаМир — 10 март 1147
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Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсуМир — 10 март 522
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Польша – Украина: поединок пройдет без зрителейЕвро-2020 — 10 март 267