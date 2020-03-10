Аталанта феерически перестреляла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – Малиновский помог оформить покер

Валенсия проиграла Аталанте (4:8 по сумме двух игр) и вылетела в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Руслан Малиновский начал в запасе. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Валенсия – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Первая встреча завершилась победой команды Малиновского со счетом 4:1. Отчетный поединок проходит без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Отметим, что итальянский клуб остался практически без игровой практики – в Серии А массово переносились матчи. Теперь же чемпионат Италии и вовсе остановили на месяц.

Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ

Уже на 3-й минуте Иличич очень легко прошел двух соперников, а затем зацепился за ногу Диакаби. Сам же Йосип и реализовал приговор. Недаром по версии Whoscored только Месси заслуживает лучшей средней оценки за текущий сезон в Европе. Валенсии нужно было забивать уже 4 для того, чтобы перевести игру в овертайм. Родриго приложился издали. Неплохой ответ "летучих мышей", однако Спортьелло не терял бдительности. Валенсия начала достаточно легко проходить в финальную треть поля и забила после нескольких провальных подкатов бергамасков. Толои в своей штрафной сыграл на перехвате так, что вывел Гамейро во вратарскую. Пашалич, вышедший вместо Малиновского на позиции "десятки", выиграл верховую борьбу после подачи углового – не очень прицельно.

Player Form Rankings from across Europe



Lionel Messi – 8.69

Josip Ilicic – 8.65

Kylian Mbappe – 8.51

Christopher Nkunku – 8.09 pic.twitter.com/UAlGCD6r9t — WhoScored.com (@WhoScored) March 10, 2020

Тот же хорват классно перехватил мяч в центре поля и отдал, а вот партнер перемудрил. Гомес запустил снаряд над голкипером и воротами. Регулярно выбегает Аталанта в контратаки, план Валенсии по быстрым голам, которые приблизили бы камбэк, провалился. Как видится, испанцы поинтереснее атаковали в Милане в первой встрече. Слышно фанатские песни в совершенно пустой Месталье. Де Рон уже несколько минут не может оправиться от удара Родриго, который отмахнулся рукой в ​​лицо. Уже и лежал опорник Аталанты, и за пределы поля выходил. Вот это нокаут. Малиновский ждет указаний от Гасперини, но замена пока оттягивается.

Иличич едва заметным маневром снова заставляет Диакаби заработать пенальти. Румынский судья Хацеган пошел смотреть повторы после подсказки VAR, из-за спины подглядывал Ферран Торрес. Это очевидная игра рукой на ровном месте, главный арбитр согласился. Словенский лидер Аталанты еще увереннее реализовал пенальти – 1:2, и это конец. Валенсия, еще и без допинга болельщиков, 5 голов за тайм не забьет. И все-таки не Малиновский. Вместо центрального полузащитника вышел... форвард Сапата, следовательно, Пашалич, опустится глубже. Гасперини в своем стиле. Хотя не совсем. "Богиня" сегодня владеет мячом чуть больше 40%, не оголяясь без надобности – такой отход от привычного контроля стал неприятным сюрпризом для хозяев.

На старте второго тайма Фройлер попал в перекладину дальним ударом, а Гамейро легко замкнул навес из пределов вратарской. Неплохо разыгрывала Валенсия несколько комбинаций, но дальше 20 метров дело не двигалось. Аталанта будто играла уже сама против себя. Как иллюстрация – удар Иличича, который заблокировал Пашалич. А красиво же раскатали! Иногда создается впечатление, что итальянцы в большинстве действуют. Когда "Богиня" с мячом, на соперника больно смотреть. А вот и тень интриги. Ферран Торрес получил заброс из глубины от Парехо, а его ситуацию значительно облегчил Спортьелло, который неизвестно зачем улетел за пределы штрафной. Еще только 3 гола осталось забить Валенсии для подвига.

Сапата после классного паса Хатебура ворвался на 15-метровое расстояние и пробил в ногу Силлессену. Эффектно в касание разыграла Валенсия многоходовку, но один из игроков запутался с мячом, когда нужно было решать. И тут же мгновенное наказание. Быстрая контра Пашалич-Иличич-Сапата завершилась хет-триком Йосипа после паса Дувана. На последнем издыхании забил словенец, даже в сторону скамейки запасных посмотрел, мол, можно и снимать, какомунибудь Малиновскому пару минут дать. Гасперини не согласился. Зато Руслан заменил Гомеса на 78-й. Из-под украинца едва не прошел острый удар. В ответ начал Малиновский голевую атаку. Идеально дал на ход Фройлеру, тот перевел на Иличича – обводной удар в девятку и покер. Месси спрячется, у Лео такое на этом поле вообще когда-нибудь получалось?