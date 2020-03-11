Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Валенсия принимала Аталанту в матче 1/8 Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Аталанта.

Самый печальный факт об этой встрече, что болельщики не смогли наблюдать за этим голепадом вживую – меры безопасности из-за распространения коронавируса.

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Героем встречи стал хавбек гостей Йосип Иличич, который отгрузил "летучим мышам" 4 гола. Хозяева также не хотели падать лицом в грязь и ответили тремя мячами. По итогам двух встреч счет 8:4 в пользу итальянцев.

Руслан Малиновский появился на поле в конце матча и также присоединился к завоеванию путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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