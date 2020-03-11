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Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

00:27 58 Читати українською
Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4
Валенсия – Аталанта – видео голов и обзор матча / Фото AFP

Валенсия принимала Аталанту в матче 1/8 Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Аталанта.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Самый печальный факт об этой встрече, что болельщики не смогли наблюдать за этим голепадом вживую – меры безопасности из-за распространения коронавируса.

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Героем встречи стал хавбек гостей Йосип Иличич, который отгрузил "летучим мышам" 4 гола. Хозяева также не хотели падать лицом в грязь и ответили тремя мячами. По итогам двух встреч счет 8:4 в пользу итальянцев.

Руслан Малиновский появился на поле в конце матча и также присоединился к завоеванию путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Источник: ТК Футбол
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