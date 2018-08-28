Вацко: Вместо того, чтобы принести Динамо покой, Гармаш приносит панику

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился мыслями относительно полузащитника Динамо Дениса Гармаша накануне матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

"Гармаш – один из самых опытных и старших футболистов этой команды. Но вместо того, чтобы принести команде спокойствие, уверенность, он приносит панику.

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Я не говорю в целом – это конкретно взятый матч (Аякс – Динамо – прим. "Футбол 24"). У меня нет объяснений, почему так. Гармаш мог первый тайм не доиграть. Почему так – я не могу найти ответ. Он хороший парень, хороший футболист, почему так?

В ситуации, когда он нужен, когда надеются на его опыт, когда продлили с ним контракт – пожалуйста, работай, будь лидером своей команды, веди команду за собой. Почему такое поведение?", – рассказал Вацко в эфире телеканала Футбол.

К слову, Денис Гармаш вышел в стартовом составе Динамо на первый матч против Аякса, однако сыграл лишь один тайм и был заменен. Во время первого тайма Денис активно разговаривал с арбитром матча и успел получить желтую карточку.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа, начало игры в 22:00. Напомним, первый матч Динамо проиграло со счетом 1:3.

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