Хацкевич: Гармаш в центре поля создавал большинство для Аякса

Наставник Динамо Александр Хацкевич остался не слишком доволен игрой Дениса Гармаша в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 против Аякса.

Напомним, Динамо уступило Аяксу в Амстердаме со счетом 1:3, уступая с таким счетом еще после первого тайма.

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В перерыве главный тренер Динамо Александр Хацкевич снял с игры Дениса Гармаша, випустив вместо него Владимира Шепелева. После игры тренер рассказал, что недоволен игрой Дениса.

"Что касается замены Гармаша, то не хотелось ее делать в первом тайме, но Денис не вошел в игру на своей позиции, прежде всего в психологическом плане, поэтому в перерыве заменили его.

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Мы пытались выходить в атаку через средний и короткий пас. Аякс атаковал большими силами, при потере мяча мы имели неплохие шансы на выход в контратаку. К сожалению, Гармаш в центре поля создавал большинство именно для соперника, а выбивать мяч на Беседина, когда под ним никого нет, не было смысла.

У нас были неплохие выходы из обороны в атаку, но это случалось лишь эпизодически. Во втором тайме можно было увидеть, что все получается, если дисциплинированно действовать на поле и выполнять все требования тренерского штаба", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Ответный матч Динамо – Аякс состоится 28 августа на НСК Олимпийский.

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