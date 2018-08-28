Вацко: Замість того, щоб принести Динамо спокій, Гармаш приносить паніку

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко поділився думками щодо півзахисника Динамо Дениса Гармаша напередодні матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Гармаш – один з найдосвідченіших і найстарших футболістів цієї команди. Але замість того, щоб принести команді спокій, впевненість, він приносить паніку.

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Я не говорю загалом – це конкретно взятий матч (Аякс – Динамо – прим. "Футбол 24"). У мене нема пояснень, чому так. Гармаш міг перший тайм не дограти. Чому так – я не можу знайти відповідь. Він хороший хлопець, хороший футболіст, чому так?

В ситуації, коли він потрібен, коли сподіваються на його досвід, коли продовжили з ним контракт – будь ласка, працюй, будь лідером своєї команди, веди команду за собою. Чому така поведінка?", – розповів Вацко в ефірі телеканалу Футбол.

До слова, Денис Гармаш вийшов у стартовому складі Динамо на перший матч проти Аякса, проте зіграв лише один тайм і був замінений. Під час першого тайму Денис активно розмовляв з арбітром матчу та встиг отримати жовту картку.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок гри о 22:00. Нагадаємо, перший матч Динамо програло з рахунком 1:3.

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