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"В Киеве все будет по-другому", – Буяльский прокомментировал поражение от Брюгге в Лиге чемпионов

00:45 4 Читати українською
"В Киеве все будет по-другому", – Буяльский прокомментировал поражение от Брюгге в Лиге чемпионов
Виталий Буяльский / Футбол 24

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Это только первый тайм. Счет 1:0, в Киеве все будет совсем по-другому.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Нужно было забить хотя бы один мяч. Судья не давал играть, свистел при любом фоле и сбивал темп.

Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас так, как сегодня фанаты поддерживали команду соперника, и тогда все будет нормально", – сказал хавбек в комментарии Динамомания.

Напомним, что Динамо проиграло Брюгге на выезде. Единственный мяч во встрече забил Ханс Ванакен с пенальти. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

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Брюгге - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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