"В Киеве все будет по-другому", – Буяльский прокомментировал поражение от Брюгге в Лиге чемпионов

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (0:1).

"Это только первый тайм. Счет 1:0, в Киеве все будет совсем по-другому.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Нужно было забить хотя бы один мяч. Судья не давал играть, свистел при любом фоле и сбивал темп.

Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас так, как сегодня фанаты поддерживали команду соперника, и тогда все будет нормально", – сказал хавбек в комментарии Динамомания.

Напомним, что Динамо проиграло Брюгге на выезде. Единственный мяч во встрече забил Ханс Ванакен с пенальти. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

Динамо проиграло в Брюгге первый матч квалификации Лиги чемпионов, но шансы остаются