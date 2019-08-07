"У Києві все буде інакше", – Буяльський прокоментував поразку від Брюгге в Лізі чемпіонів

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився думками після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (0:1).

"Це лише перший тайм. Рахунок 1:0, у Києві все буде зовсім інакше.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Потрібно було реалізовувати свої моменти в першому таймі. Потрібно було забити хоча б один м'яч. Суддя не давав грати, свистів за будь-якого фолу та збивав темп.

Хочеться, щоб уболівальники прийшли та підтримали нас так, як сьогодні фанати підтримували команду суперника, тоді все буде гаразд", – сказав хавбек у коментарі Динамомания.

Нагадаємо, що Динамо програло Брюгге на виїзді. Єдиний м'яч у зустрічі забив Ханс Ванакен із пенальті. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

Динамо програло в Брюгге перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але шанси залишаються