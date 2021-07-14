"Мы живем ради мечтаний. Но я буду достаточно честным: многое зависит от критериев, которые определяют победителя. Если мы говорим о таланте, то я понимаю, что не являюсь лучшим в мире. Если же вы выбираете на основе титулов, то в этом сезоне никто не выиграл больше меня.

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Как я буду сравнивать себя с Лионелем Месси, Криштиану Роналду или Неймаром? Они имеют совершенно разные характеристики, но опять же, все зависит от критериев", – приводит слова Жоржиньо Football Italia.

Добавим, что 29-летний хавбек был лидером в Челси и сборной Италии, которые в этом году выиграли Лигу чемпионов и Евро соответственно.

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