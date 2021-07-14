"Ми живемо заради мрій. Але я буду досить чесним: багато залежить від критеріїв, які визначають переможця. Якщо ми говоримо про талант, то я усвідомлюю, що не є найкращим у світі. Якщо ж ви обираєте на основі титулів, то в цьому сезоні ніхто не виграв більше за мене.

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Як я буду порівнювати себе з Ліонелем Мессі, Кріштіану Роналду чи Неймаром? Вони мають абсолютно різні характеристики, але знову ж таки, все залежить від критеріїв", – наводить слова Жоржінью Football Italia.

Додамо, що 29-річний хавбек був лідером в Челсі та збірній Італії, які цьогоріч виграли Лігу чемпіонів та Євро відповідно.

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