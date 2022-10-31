У суботу 16-мільйонний новачок Брюгге Роман Яремчук не потрапив у заявку на матч чемпіонату Бельгії з Остенде. Після цієї зустрічі Хуфкенс зазначив, що поспілкувався з форвардом і зробив із цього спілкування висновок, що в майбутньому між ними не буде жодних проблем.

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Першою ластівкою стало повернення українського форварда до заявки команди. Яремчук зможе зіграти з Байєром у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.

У той же час тренер Брюгге залишив Едера Баланта поза заявкою на цю зустріч. Причина такого рішення тренера наразі невідома.

Брюгге вже гарантував собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів, але у шостому турі команда Яремчука боротиметься за перше місце у групі. Воно дозволить отримати у 1/8 фіналу турніру менш сильного суперника.

В активі Яремчука цього сезону 2 голи у 10 матчах за Брюгге у всіх турнірах.

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