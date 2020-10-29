Проблемы у гостей начались уже в первом тайме, но мяч упорно не залетал в ворота россиян. После перерыва немцы увеличили прессинг на Зенит, что и принесло свои плоды.

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Голы главных звезд "шмелей" Санчо и Холланда зафиксировали уверенную победу хозяев. Боруссия Д расположилась на третьей строчке группы F, уступая Лацио и Брюгге, в которых по 4 очка. Зенит остался на дне таблицы без зачетных баллов.

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