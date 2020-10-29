Проблеми у гостей розпочались вже у першому таймі, але м'яч вперто не залітав у ворота росіян. Після перерви німці збільшили натиск на Зеніт, що і принесло свої плоди.

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Голи головних зірок "джмелів" Санчо та Холанда зафіксували впевнену перемогу господарів. Борусія Д розташувалась на третій сходинці групи F, поступаючись Лаціо та Брюгге, в яких по 4 очки. Зеніт залишився на дні таблиці без залікових балів.

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