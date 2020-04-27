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Унижение Реала в Лиге чемпионов – как Месси забил свой самый красивый гол в Эль Класико

18:28 36 Читати українською
Унижение Реала в Лиге чемпионов – как Месси забил свой самый красивый гол в Эль Класико
Лионель Месси / фото из соцсетей

27 апреля 2011 Барселона сыграла первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу.

Победу Барселоне со счетом 2:0 гарантировал дубль Лионеля Месси. Особым стал второй гол аргентинца, который считается одним из самых красивых мячей, забитых в противостояниях "классических" соперников.

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Месси получил мяч в середине поля, прошел мимо пяти игроков мадридской команды и спокойно покатил в дальний угол мимо дезориентированного Касильяса. Поражает сама легкость, с которой Лионель оставил в дураках своих оппонентов.

Добавим, что сезон 2010/2011 стал одним из самых успешных для Барселоны. Каталонцы под руководством Пепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, чемпионами Испании, финалистами национального Кубка и обладателями Суперкубка.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Видеоновости Сантьяго Бернабеу Лионель Месси Лионель Месси
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