Унижение Реала в Лиге чемпионов – как Месси забил свой самый красивый гол в Эль Класико

27 апреля 2011 Барселона сыграла первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу.

Победу Барселоне со счетом 2:0 гарантировал дубль Лионеля Месси. Особым стал второй гол аргентинца, который считается одним из самых красивых мячей, забитых в противостояниях "классических" соперников.

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Месси получил мяч в середине поля, прошел мимо пяти игроков мадридской команды и спокойно покатил в дальний угол мимо дезориентированного Касильяса. Поражает сама легкость, с которой Лионель оставил в дураках своих оппонентов.

Добавим, что сезон 2010/2011 стал одним из самых успешных для Барселоны. Каталонцы под руководством Пепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, чемпионами Испании, финалистами национального Кубка и обладателями Суперкубка.

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