Гол Месси Динамо попал в величайшие штрафные Барселоны – не помог даже Шовковский

Испанская Барселона подготовила очередную порцию лучших штрафных ударов в клубной истории. Среди них – гол киевскому Динамо в рамках Лиги чемпионов сезона 2009/10.

Видеонарезка лучших стандартов в исполнении "блаугранас" появилась в официальном твиттере клуба.

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В списке каталонских мастеров штрафных – Роналдиньо, Дани Алвес, Рафа Маркес, Давид Вилья и, конечно, Лионель Месси. Аргентинец, в частности, забил Динамо в ЛЧ сезона 2009/10. На групповом этапе турнира Барселона одолела "бело-синих" (2:1), а победный мяч под занавес поединка забил именно Месси.

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