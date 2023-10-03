– Насколько тяжело психологически настраивать команду после неудачных результатов?

– Это непросто, ведь речь идет о двух аспектах. Мы говорим о Лиге чемпионов и это всегда сложно. Это требует дополнительных усилий.

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– В первом матче вы нас удивили выбором стартового состава. Будут ли сюрпризы в матче с Антверпеном?

– Наша основная цель – это победить. Поэтому завтра мы увидим, будет ли неожиданность для зрителей. Наша цель, повторюсь, – победить.

– Как оцениваете Антверпен? Как ситуация в стране влияет на подготовку к игре с бельгийцами?

– Мы просматривали матчи Антверпена. Знаем, как играет эта команда. Мы просчитали все ситуации и варианты. Наша цель – победить, и как можно лучше представить себя в завтрашней игре. Что касается ситуации в Украине, то это – война. Первый сложный момент для нас – передвижение в пределах страны и за рубежом. Потому что все это отнимает гораздо больше времени, чем обычно. Кроме того, во время игр в Украине звучат воздушные тревоги, из-за чего наши матчи длятся более 90 минут. Это влияет психологически, мотивационно. Но ситуация такая, какая есть. У нас есть война, у нас есть агрессор. Поэтому должны подстраиваться.

– После поражения от Ворсклы появились слухи о вашей отставке. Как вы себя чувствуете сейчас? Чувствуете давление или доверие от руководства?

– Результаты, конечно, не такие, как мы ожидали. Есть немного давление, но не со стороны, а внутреннее давление, которое стимулирует. Давление в положительном смысле. Мы нацелены на победу и знаем, какая перед нами завтра стоит задача", – сказал ван Леувен на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Антверпеном и Шахтером состоится в среду, 4-го октября. Начало встречи в 19:45 по Киеву. К слову, в первом туре "горняки" на номинально домашней арене уступили Порту со счетом 1:3, а бельгийцы на выезде сгорели Барселоне 0:5.

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