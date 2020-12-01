Реал начал непосредственную подготовку к поединку 5 тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Команда Зидана провела предматчевую тренировку на газоне НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Игроки "сливочных" явно находились в хорошем настроении. Даже Зинедин Зидан позволил себе легкую улыбку. А вот Андрей Лунин сконцентрировано занимался с другими голкиперами команды.

Добавим, что поединок 5 тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 1 декабря. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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