Улыбка Зидана и сконцентрированный Лунин – как Реал тренировался перед матчем против Шахтера
00:05 - Читати українською
Реал начал непосредственную подготовку к поединку 5 тура Лиги чемпионов против Шахтера.
Команда Зидана провела предматчевую тренировку на газоне НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт Шахтера.
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Игроки "сливочных" явно находились в хорошем настроении. Даже Зинедин Зидан позволил себе легкую улыбку. А вот Андрей Лунин сконцентрировано занимался с другими голкиперами команды.
Добавим, что поединок 5 тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 1 декабря. Начало в 19:55 по киевскому времени.
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