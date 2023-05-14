Матч между Гронингеном и Аяксом в 32 туре Эредивиз не доиграли из-за протестов болельщиков.

В очередном туре чемпионата Нидерландов Аякс отправился в гости к Гронингену. Этому поединку не суждено было состояться.

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На 9-й минуте встречи арбитру матча пришлось остановить игру при счете 0:0. Ультрас хозяев поля выражал свое недовольство из-за того, что Гронинген вылетел из Эредивизи. Сначала фанаты забросали поле разными предметами, а затем вход пошли дымовые шашки черного цвета. Также болельщики прорвались на поле. Арбитр завел команды в раздевалке. После этого было принято решение отменить встречу.

Если судьба Гронингена решена, то для Аякса этот поединок был важным. Сейчас подопечные Хейтинга занимают третье место, имея в своем активе 63. От второго места они отстают на шесть очков, а АЗ опережают всего на два пункта.

Groningen taraftarı öfkeli️️️️



Takımın ligden düşmesini protesto ediyorlar.



14.05.2023 FC Groningen - Ajax. Siyah duman bombaları ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun durduruldu. #Groningen#Ajaxpic.twitter.com/Jdwmhrzktg — Ayaktopu Dergi (@AyaktopuDergi) May 14, 2023

The game between Groningen and Ajax has been suspended after protestors threw fireworks and smoke bombs onto the pitch.#PulseSportsUGA #Ajax pic.twitter.com/77C1yQECTG — Pulse Sports Uganda (@PulseSportsUGA) May 14, 2023

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