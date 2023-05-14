Ультрас зірвали матч Аякса – фанати суперника закидали поле димовими шашками
Матч між Гронінгеном та Аяксом у 32 турі Ередивізі не дограли через протести вболівальників.
В черговому турі чемпіонату Нідерландів Аякс вирушиув у гості до Гронінгена. Цьому поєдинку не судилося відбутися.
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На 9 хвилині арбітру довелося зупинити гру за рахунку 0:0. Ультрас господарів поля висловлювали своє незадоволення через те, що Гронінген вилетів з Ередивізі. Спочатку фанати закидали поле різними предметами, а потім у хід пішли димові шашки чорного кольору. Також вболівальники прорвалися на поле. Арбітр завів команди в роздягальні. Після цього було ухвалено рішення скасувати зустріч.
Якщо доля Гронінгена вирішена, то для Аякса цей поєдинок був важливим. Наразі підопічні Хейтінга посідають третю сходинку, маючи у своєму активі 63. Від другого місця вони відстають на шість очок, а АЗ випереджають всього на два пункти.
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