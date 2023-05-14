Матч між Гронінгеном та Аяксом у 32 турі Ередивізі не дограли через протести вболівальників.

В черговому турі чемпіонату Нідерландів Аякс вирушиув у гості до Гронінгена. Цьому поєдинку не судилося відбутися.

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На 9 хвилині арбітру довелося зупинити гру за рахунку 0:0. Ультрас господарів поля висловлювали своє незадоволення через те, що Гронінген вилетів з Ередивізі. Спочатку фанати закидали поле різними предметами, а потім у хід пішли димові шашки чорного кольору. Також вболівальники прорвалися на поле. Арбітр завів команди в роздягальні. Після цього було ухвалено рішення скасувати зустріч.

Якщо доля Гронінгена вирішена, то для Аякса цей поєдинок був важливим. Наразі підопічні Хейтінга посідають третю сходинку, маючи у своєму активі 63. Від другого місця вони відстають на шість очок, а АЗ випереджають всього на два пункти.

Groningen taraftarı öfkeli️️️️



Takımın ligden düşmesini protesto ediyorlar.



14.05.2023 FC Groningen - Ajax. Siyah duman bombaları ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun durduruldu. #Groningen#Ajaxpic.twitter.com/Jdwmhrzktg — Ayaktopu Dergi (@AyaktopuDergi) May 14, 2023

The game between Groningen and Ajax has been suspended after protestors threw fireworks and smoke bombs onto the pitch.#PulseSportsUGA #Ajax pic.twitter.com/77C1yQECTG — Pulse Sports Uganda (@PulseSportsUGA) May 14, 2023

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