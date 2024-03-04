Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ против Реала Сосьедад. Не обошлось без привычных расспросов о Мбаппе.

"Я ожидаю очень тяжелого матча, как всегда. Реал Сосьедад – очень хорошая, сильная команда. Они знают, как атаковать и защищаться. Нам будет трудно. Для них это шанс пробиться в следующий раунд, но нужно забивать. Ожидаю от них смелого футбола, а мы попробуем ответить.

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Могу ли я руководить Мбаппе в ЛЧ так же, как в чемпионате? Конечно, а почему нет?", – ответил Луис Энрике в комментарии RMC Sport.

Напомним, ПСЖ выиграл первый матч в Париже со счетом 2:0. Мбаппе тогда забил гол, но вскоре появился инсайд об окончательном решении нападающего покинуть клуб свободным агентом. Луис Энрике "отреагировал", меняя форварда на ранних минутах. В последнем туре Лиги 1 против Монако Мбаппе вообще завершил свое выступление в перерыве и досматривал матч на трибунах.

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