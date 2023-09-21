Встреча Арсенала и ПСВ имела особое значение для обеих команд, ведь они вернулись в Лигу чемпионов после длительного отсутствия. Лондонцы не играли в самом престижном турнире шесть лет, а эйндховенцы – пять. Исторический камбэк классических клубов проходил на Эмирейтс под аккомпанемент английского дождя.

Микель Артета после победы над Эвертоном провел всего одну перестановку в составе, да и ту вынужденную. Вместо травмированного Мартинелли позицию левого вингера закрыл Троссар, который сменял Габриэля и на выходных. Зинченко вновь вышел в основе, как и голкипер-новичок Райя.

ПСВ в первом тайме пытался высоко прессинговать пятеркой футболистов (ЦФ, два вингера и два опорника), однако давление нидерландцев оказалось сказочно дырявым. Арсенал быстро адаптировался и легко отрезал эту группу футболистов, в чем не последнюю роль сыграл Зинченко. Александр впереди особо не выделялся, но был полезен на стадии билд-апа.

Формально подопечные Петара Боша были активными в атаке, нанеся 8 ударов. На практике все они не представляли опасности – средняя острота выстрела составила 0,065 xG. С натяжкой можно занести в актив только врывание Ланга на левый край штрафной с ударом в ближний угол. Без проблем для Раи.

Правда, был неприятный эпизод на 15-й минуте, когда прострел с правого фланга задел руку Зинченко. Арбитры VAR проверили этот эпизод на предмет пенальти, но ничего криминального не увидели.

Арсенал с первых минут захватил инициативу и стал раскатывать шикарные атаки. Уже на 3-й минуте Сака включил дриблинг и влетел на правый край штрафной, почти вывалившись один на один. В последний момент Боскальи подставил ногу, выбив мяч.

А уже на 8-й минуте лондонцы праздновали взятие ворот. Эдегор принял пас от Райса в центре поля, обыгрался с Сака и выстрелил с линии штрафной площадки. Бенитес отбил перед собой, а на добивании оказался Сака – 1:0!

Еще через три минуты Троссар мог удвоить преимущество Арсенала, замыкая прострел на дальнюю штангу, но Леандро не успел к мячу. Не беда – он забил на 20-й минуте, открывшись на линии штрафной под передачу Сака. Бельгиец в касание бахнул под правую стойку. 2:0!

Архитектором атаки был Жезус, который подобрал мяч в центре поля после обрезки гостей. Бразилец мог забивать и до этого эпизода, и сразу после него. В первом случае он принял кросс от Зинченко и пробивал неточно, а вот во втором все было острее – Жезус бахнул в правую девятку. Бенитес спас в сногсшибательном прыжке.

Еще в одной атаке Хаверц влетал в штрафную на дриблинге и нанес удар по воробьям. Кроме того, на 26-й минуте Бенитес ошибся на выходе, позволив Габриэлу замкнуть подачу с углового. ПСВ повезло, ведь угол был слишком острым. А дальше игра успокоилась – после ударного старта встречи Арсенал стал действовать спокойнее, выжидая атаки соперника.

Тактика принесла успех. Арсенал легко сдержал позиционное наступление нидерландцев, а на 38-й минуте довел дело до разгрома. Все началось с фантастической передачи Салиба на ход Троссару, после которой Леандро покатил Жезусу – Габриэль же метров с восьми расстрелял Бенитеса. 3:0!

Интересно, что в первом и третьем голах формальное участие принял Зинченко. Именно он отбросил короткие поперечные пасы на Райса и Салиба.

Второй тайм оказался не таким ярким, однако Арсенал продолжал контролировать ход встречи. ПСВ ничего интересного так и не организовал, а Микель Артета постепенно начал снимать лидеров. В частности, на 58-й минуте коуч освежил левый фланг, выпустив Нельссона и Томиясу вместо Троссара и Зинченко. Еще через десять минут Сака и Жезус уступили место Смиту-Роу и Виейра.

Только Эдегор продолжал блистать. На 50-й минуте он завершил эффектную комбинацию, выполнив идеальную передачу под врывание Жезусу в штрафную (но тот не переиграл Белла-Кочапа), а на 61-й норвежец запустил атаку пасом на левый фланг – там Нельссон мог ассистировать все тому же Жезусу (Габриэль пробил мимо ближней штанги).

В конце концов, на 71-й Арсенал довел дело до четвертого гола. Сработали замены Артеты: Смит-Роу начал атаку и поделился мячом с Нельссоном, тот отдал передачу Эдегору, а Мартин переиграл защитника и бахнул в дальний угол – 4:0! Этот гол поставил точку во встрече.

Финальный свисток зафиксировал сухую и разгромную победу Арсенала.