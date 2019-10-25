Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках

Чергові матчі групового етапу обох єврокубків призвели до змін у рейтингу національних асоціацій УЄФА.

На цьому тижні Україна набрала бали для таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки всім трьом клубам. Шахтар розписав нічию із загребським Динамо в ЛЧ. У Лізі Європи Олександрія та Динамо також поділили очки з Сент-Етьєном та Копенгагеном відповідно.

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Такі результати додали в нашу скарбничку ще 3 очки або 0,6 бала. Це не дозволило скоротити відставання від Нідерландів, які набрали ідентичну кількість очок, та на 0,2 бала збільшити відрив від Туреччини.

У поточному сезоні в активі Шахтаря 7 пунктів, у Динамо – 4,5, Зорі – 4, Олександрії – 2 і Маріуполя – 0,5. Маємо в сумі 18 очок. Вони трансформуються в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 3,600 бала (18 очок ділимо на 5 клубів).

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У першій десятці відбулася всього одна зміна – Португалія випередила Росію у боротьбі за шосту сходинку, яка дозволяє делегувати три команди Лігу чемпіонів.