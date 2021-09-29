Представители Украины с солидным запасом попали в элитный клуб Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Украинцы – шестая по представительству нация в главном евротурнире, сообщает onefootball.

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В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов играют 36 украинцев. Украина в рейтинге стран оказалась на 6-м месте. Лидируют в списке Испания (70 исполнителей), Бразилия (59) и Франция (50). Позади оказались Англия (34 игрока) и Италия (33).

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Напомним, что в сезоне 2021/22 Украина представлена в Лиге чемпионов двумя командами – Динамо и Шахтером. Также украинцы выступают за Аталанту, Бенфику, Брюгге, Зенит, Манчестер Сити и Реал.

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