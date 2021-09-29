"Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и классно контратаковали. И забили в самой концовке.

Сенсационная победа подопечных Вернидуба в видеообзоре матча Реал – Шериф – 1:2

Я счастлив и горд за свою команду, за этих ребят. Мы на правильном пути и продолжим его соблюдать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного пока не сделали. Просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит время заключительной игры, тогда и поговорим о следующих стадиях", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после двух туров Шериф с 6 очками возглавляет группу D. Реал с тремя пунктами идет вторым, а Интер и Шахтер замыкают таблицу – у обеих команд по одному очку.

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