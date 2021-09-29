Українці – шоста за представництвом нація в головному євротурнірі, повідомляє onefootball.

Зіпсований костюм, згадка про приниження Куйта і презент завдяки Луніну – Вернидуб розкрив закулісся перемоги над Реалом

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів грають 36 українців. Україна в рейтингу країн опинилася на 6-му місці. Лідирують у списку Іспанія (70 виконавців), Бразилія (59) і Франція (50). Позаду опинилися Англія (34 гравці) та Італія (33).

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Нагадаємо, що в сезоні 2021/22 Україна представлена в Лізі чемпіонів двома командами – Динамо і Шахтарем. Також українці виступають за Аталанту, Бенфіку, Брюгге, Зеніт, Манчестер Сіті та Реал.

"Геніальний мужик": українське диво в ЛЧ віддаляє євровесну Шахтаря, або Хто міг би замінити Петракова