Завершился групповой раунд женской Лиги чемпионов, по итогам которого Украина получила приятные новости. Хорошие выступления Жилстрой-1 принесли за сезон 7 баллов в таблицу коэффициентов. Украина поднялась с 22 на 15 место. И уже не упадет ниже, ведь наши главные конкуренты (Португалия и Швейцария) лишились своих представителей.

Украина совершила наибольший рывок в женской таблице коэффициентов УЕФА

15 место в таблице означает, что с сезона-2023/24 Украина делегирует в женскую Лигу чемпионов две команды – чемпиона и вице-чемпиона. Обе команды будут стартовать с первого раунда квалификации (в общей сложности их два).

Жилстрой-1 в этом сезоне по пути к групповому этапу ЛЧ прошел болгарскую Софию, словенское Помурье и кипрский Аполлон. А в группе украинки набрали 4 очка в матчах с исландским Брейдабликом и проиграли ПСЖ и Реалу.