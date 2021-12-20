Завершився груповий раунд жіночої Ліги чемпіонів, за підсумками якого Україна отримала дуже приємні новини. Хороші виступи Житлобуд-1 принесли за сезон 7 балів у таблицю коефіцієнтів. Україна піднялася з 22 на 15 місце. І вже не впаде нижче, адже наші головні конкуренти (Португалія та Швейцарія) втратили своїх представників.

Україна здійснила найбільший ривок у жіночій таблиці коефіцієнтів УЄФА

15 місце в таблиці означає, що з сезону-2023/24 Україна делегує в жіночу Лігу чемпіонів дві команди – чемпіона та віцечемпіона. Обидві команди стартуватимуть з першого раунду кваліфікації (загалом їх два).

Житлобуд-1 у цьому сезоні на шляху до групового етапу ЛЧ пройшов болгарську Софію, словенське Помур'є та кіпрський Аполлон. А в групі українки набрали 4 очки в матчах з ісландським Брейдабліком і програли ПСЖ та Реалу.