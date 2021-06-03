На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Северная Ирландия сыграет в белом, сообщает УАФ.

Україна – Північна Ірландія: Шевченко визначився із заявкою на матч – насторожує відсутність лідера Динамо

В списке команды Шевченко на поединок с североирландцами оказалось 23 игрока – наставник оставил вне заявки Цыганкова, Соболя, Тымчика и Зинченко. Но еще один шанс получил Богдан Леднев.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00. Следующий товарищеский поединок "сине-желтые" проведут 7 июня против Кипра.

Україна – Північна Ірландія: анонс товариського матчу