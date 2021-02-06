Футбольный союз подготовил революционный план изменений на сезон 2024/25, информирует The Athletic.

Гвардиола не верит в Суперлигу и предложил революционное решение для увеличения силы АПЛ

Количество команд-участниц увеличится с 32-х до 36-ти. Привычный групповой этап заменят так называемой "швейцарской системой". Пары соперников в первом туре будут определяться посевом, а затем показанными результатами в течение турнира (победители играют с победителями, побежденные с побежденными). Каждая команда должна провести по 10 матчей, а 16 лучших получат место в плей-офф. А вот формат Лиги Европы и недавно созданной Лиги конференций менять не планируют.

УЕФА пришлось "шевелиться" под давлением возможного возникновения Суперлиги, которую продвигают ведущие клубы Европы (Реал, Ювентус, МЮ). Дополнительные матчи Лиги чемпионов могут повлечь исчезновение некоторых внутренних соревнований, например, Кубка английской лиги.

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