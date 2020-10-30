Анатолий Трубин уверенной игрой в Лиге чемпионов привлек внимание некоторых европейских грандов – Челси, Арсенала и Байера.

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По информации СdS, именно эти три клуба пристально следят за выступлениями украинца. Издание отмечает относительно низкую зарплату 19-летнего голкипера (Трубин получает около 5 тисяч евро в месяц) и невероятный талант. Интересно, что авторитетный статистический ресурс признал его лучшим игроком "горняков" в матче с Интером, а сам вратарь не раз спасал от прощенного мяча.

Заметим, контракт Анатолия с Шахтером действующий до 2024 года. В текущем сезоне он в семи матчах защищал ворота "горняков", в которых пропустил 8 голов, а один поединок отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает его в 800 тисяч евро.

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