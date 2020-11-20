УЄФА у своєму Instagram опублікував підбірку з 4 найкращих сейвів поточного сезону, серед яких опинились ефектні стрибки Трубіна та Нещерета.

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Обидва українських голкіпери рятували свої команди після небезпечних штрафних – Трубін відбив постріл Лукаку, а Нещерет ефектно впорався з ударом Мессі. До ще одного сейву також долучився гравець Динамо – тер Штеген став на заваді голу Буяльського після удару головою.

Єдиним сейвом без участі українців, який потрапив до підбірки, став класний порятунок Де Хеа після красивого проходу та удару Мбаппе у матчі ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

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