УЄФА обрав найкращі сейви групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – два з них здійснили воротарі Динамо та Шахтаря
Воротарі Шахтаря та Динамо Анатолій Трубін та Руслан Нещерет стали авторами одних із найкращих сейвів першого кола групового етапу Ліги чемпіонів.
УЄФА у своєму Instagram опублікував підбірку з 4 найкращих сейвів поточного сезону, серед яких опинились ефектні стрибки Трубіна та Нещерета.
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Обидва українських голкіпери рятували свої команди після небезпечних штрафних – Трубін відбив постріл Лукаку, а Нещерет ефектно впорався з ударом Мессі. До ще одного сейву також долучився гравець Динамо – тер Штеген став на заваді голу Буяльського після удару головою.
Єдиним сейвом без участі українців, який потрапив до підбірки, став класний порятунок Де Хеа після красивого проходу та удару Мбаппе у матчі ПСЖ – Манчестер Юнайтед.
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