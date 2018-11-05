УЕФА проверит состояние газона на Уэмбли перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм – ПСВ

Инспекция УЕФА проверит состояние газона главной спортивной арены Англии перед поединком Лиги чемпионов.

Делегация УЕФА проверит состояние травяного покрытия стадиона Уэмбли перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и ПСВ, сообщает BBC.

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Напомним, последние несколько домашних матчей "шпоры" были вынуждены играть на, мягко говоря, не самом лучшем газоне. Виной этому стал поединок лиги по американскому футболу между Джексонвилле Ягуарс и и Филадельфией Иглз. После этого поединка газон превратился в черт знает что.

Немало футболистов Тоттенхэма и Манчестер Сити жаловались на качество газона, которое не позволило игрокам на все 100% использовать свои технические навыки.

Отметим, матч 4-го тура Лиги чемпионов Тоттенхэм – ПСВ состоится завтра, 6 ноября. Начало матча – 22:00 по Киеву.

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