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УЄФА перевірить стан газону на Уемблі перед матчем Ліги чемпіонів Тоттенхем – ПСВ

19:56 120 Читать на русском
УЄФА перевірить стан газону на Уемблі перед матчем Ліги чемпіонів Тоттенхем – ПСВ
Стан газону Уемблі / Daily Mail

Інспекція УЄФА перевірить стан газону головної спортивної арени Англії перед поєдинком Ліги чемпіонів.

Делегація УЄФА перевірить стан трав'яного покриття стадіону Вемблі перед матчем 4-го туру Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та ПСВ, повідомляє BBC.

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Нагадаємо, останні декілька домашніх матчів "шпори" були змушені грати, м'яко кажучи, на не найкращому газоні. Виною цьому став поєдинок ліги з американського футболу між Джексонвілем Ягуарс та та Філадельфією Іглз. Після цього поєдинку поле перетворилось на чортзна що.

Чимало футболістів Тоттенхема та Манчестер Сіті скаржились на якість газону, яка не дозволила гравцям на усі 100% використовувати свої технічні навички.

Зазначимо, матч 4-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем – ПСВ відбудеться завтра, 6 листопада. Початок матчу – 22:00 за Києвом.

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Ліга чемпіонів4 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - ПСВ: Вівторок 06 листопада 2018

Тоттенхем
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Теги
УЄФА Тоттенхем - ПСВ Уемблі Ліга чемпіонів
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