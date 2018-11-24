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УЕФА прокомментировал скандал вокруг возможного нарушения Рамосом антидопинговых норм

10:12 81 Читати українською
УЕФА прокомментировал скандал вокруг возможного нарушения Рамосом антидопинговых норм
Серхио Рамос / Reuters

Чиновники УЕФА заверили, что информируют антидопинговое агентство WADA и ФИФА о всех случаях употребления допинга игроками европейских клубов.

УЕФА отверг обвинения Football Leaks о якобы сокрытии информации о нарушении антидопинговых правил капитаном мадридского Реала Серхио Рамосом. Об этом сообщает ТАСС.

Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football Leaks

"УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА ведется в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА о всех случаях, как этого требует кодекс WADA, предоставляя всю информацию, отчеты специалистов и факты в ходе следствия в подобных делах", – заявили в пресс-службе организации.

Накануне появилась информация, что Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила, в частности, в финале ЛЧ 2016/17 против туринского Ювентуса. Позже мадридский Реал прокомментировал информацию о вероятном нарушении Рамосом антидопинговых норм в официальном заявлении.

Теги
Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА Football Leaks Допинг Антидопинговое агентство (WADA)
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