УЄФА прокоментував скандал щодо ймовірного порушення Рамосом антидопінгових норм

Чиновники УЄФА запевнили, що інформують антидопінгове агентство WADA та ФІФА про всі випадки вживання допінгу гравцями європейських клубів.

УЄФА відкинув звинувачення Football Leaks про нібито приховування інформації про порушення антидопінгових правил капітаном мадридського Реала Серхіо Рамосом. Про це повідомляє ТАСС.

Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football Leaks

"УЄФА категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, що стосуються інформації про позитивний результат на допінг. Уся антидопінгова робота УЄФА ведеться у повній відповідності до кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства. УЄФА інформує WADA та ФІФА про всі випадки, як цього вимагає кодекс WADA, надаючи всю детальну інформацію, звіти фахівців і факти під час слідства в подібних справах", – заявили в прес-службі організації.

Напередодні з'явилася інформація, що Серхіо Рамос порушив антидопінгові правила, зокрема, в фіналі ЛЧ 2016/17 проти туринського Ювентуса. Пізніше мадридський Реал прокоментував інформацію щодо ймовірного порушення Рамосом антидопінгових норм в офіційній заяві.