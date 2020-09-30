Аналитический ресурс InStat определил самого полезного игрока поединка между бельгийской и украинской командами.

Голкипер Динамо Георгий Бущан признан лучшим игроком матча против Гента (3:0), сообщает издание Zbirna.com.

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В поединке с бельгийцами вратарь сборной Украины сохранил свои ворота на замке, отразив 14 ударов. Рейтинг эффективности его игры составил 356 баллов.

К слову, в тройку лучших футболистов матча также вошли Сергей Сидорчук (314 баллов) и Виталий Буяльский (306 баллов).

Напомним, в решающем матче за выход в групповой раунд Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу на своем поле одолели Гент со счетом 3:0 и впервые за последние четыре года гарантировали себе еврокубковую осень в самом престижном евротурнире.

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