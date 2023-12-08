Максимов не только способный тренер, но и был очень хорошим игроком. В качестве футболиста он выступал за ряд клубов, наиболее известными среди которых были Днепр, бременский Вердер и киевское Динамо.

Полесье – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

Пресс-служба УЕФА, поздравляя Максимова с днем рождения, вспомнила, как Юрий Вильевич забивал Барселоне в 1997 году в рамках Лиги чемпионов. Полузащитник Динамо сыграл на добивании после попытки Реброва, эффектно положив мяч под штангу ворот.

К слову, в свой день рождения Юрий Максимов должен провести матч УПЛ. Сегодня его СК Днепр-1 сыграет против Полесья и может стать единоличным лидером чемпионата, если наберет хотя бы одно очко.