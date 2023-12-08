Максимов не лише здібний тренер, а й був дуже хорошим гравцем. Як футболіст він виступав за низку клубів, найвідомішими серед яких були Дніпро, бременський Вердер і київське Динамо.

Полісся – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

Прес-служба УЄФА, вітаючи Максимова з днем народження, пригадала, як Юрій Вільйович забивав Барселоні у 1997 році в рамках Ліги чемпіонів. Півзахисник Динамо зіграв на добиванні після спроби Реброва, ефектно поклавши м'яч під стійку воріт.

До слова, у свій день народження Юрій Максимов повинен провести матч УПЛ. Сьогодні його СК Дніпро-1 зіграє проти Полісся й може стати одноосібним лідером чемпіонату, якщо набере бодай одне очко.