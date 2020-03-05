УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов

Вскоре в мире одним футбольным турниром станет больше.

Союз европейских футбольных ассоциаций совместно с американской компанией Relevent Sport ведут переговоры о проведении нового большого клубного турнира летом 2021 года, сообщает издание Daily Mail.

Евро-2020: УЕФА может сократить количество городов для проведения турнира – определены самые рискованные локации

Действо, которое будет называться Летняя лига чемпионов, планируется запустить на основе Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года. В УЕФА хотят придать новому турниру официальный статус и соревновательный характер. Ожидается, что соревнование будет проходить в США и состоять из квалификации, группового этапа и плей-офф. УЕФА хочет заключить контракт с Relevent Sports на восемь лет. К слову, именно вышеупомянутая компания является организатором Международного кубка чемпионов.

Интересно, что проект соревнований уже был представлен ряду клубов АПЛ и несколько из них дали согласие на участие в нем. В частности, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм даже назвали суммы, которые хотели бы получить за участие в соревновании.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?