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УЄФА планує створити Літню лігу чемпіонів

17:20 3391 Читать на русском
УЄФА планує створити Літню лігу чемпіонів
УЄФА запустить ще одну Лігу чемпіонів / Фото з відкритих джерел

Незабаром у світі одним футбольним турніром стане більше.

Союз європейських футбольних асоціацій спільно з американською компанією Relevent Sport ведуть перемовини щодо проведення нового великого клубного турніру влітку 2021 року, повідомляє видання Daily Mail.

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Дійство, яке матиме назву Літня ліга чемпіонів, планується запустити на основі Міжнародного кубка чемпіонів, який проводиться з 2013 року. В УЄФА хочуть надати новому турніру офіційного статусу і змагального характеру. Очікується, що змагання буде проходити в США і складатися з кваліфікації, групового етапу та плей-офф. УЄФА хоче укласти контракт з Relevent Sports на вісім років. До слова, саме вищезгадана компанія є організатором Міжнародного кубка чемпіонів.

Цікаво, що проект змагань вже був представлений низці клубів АПЛ і кілька з них дали згоду на участь в ньому. Зокрема, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль і Тоттенхем навіть назвали суми, які хотіли б отримати за участь у змаганні.

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Теги
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