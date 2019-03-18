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УЕФА открыл дело против Роналду за жест в адрес Симеоне

13:35 129 Читати українською
УЕФА открыл дело против Роналду за жест в адрес Симеоне
Криштиану Роналду

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может получить наказание от УЕФА.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что против нападающего Ювентуса Криштиану Роналду открыто дисциплинарное дело за поведение в матче 1/8 финала Лиги Европы против Атлетико.

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Напомним, нападающий оформил хет-трик и после третьего забитого гола потроллил Диего Симеоне, воссоздав неприличный жест тренера Атлетико.

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К слову, наставник "матрасников" отделался денежным штрафом размером в 20 тисяч евро за аналогичный жест в первом матче между Атлетико и Ювентусом.

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УЕФА Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Диего Симеоне Диего Симеоне Ювентус - Атлетико
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