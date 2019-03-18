УЕФА открыл дело против Роналду за жест в адрес Симеоне

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может получить наказание от УЕФА.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что против нападающего Ювентуса Криштиану Роналду открыто дисциплинарное дело за поведение в матче 1/8 финала Лиги Европы против Атлетико.

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Напомним, нападающий оформил хет-трик и после третьего забитого гола потроллил Диего Симеоне, воссоздав неприличный жест тренера Атлетико.

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К слову, наставник "матрасников" отделался денежным штрафом размером в 20 тисяч евро за аналогичный жест в первом матче между Атлетико и Ювентусом.