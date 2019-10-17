УЕФА оштрафовал Ливерпуль на приличную сумму

Ливерпуль должен заплатить штраф за поведение болельщиков в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга.

Английский клуб оштрафован на 10 тысяч евро за появление болельщиков на поле во время этой встречи, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Также добавляется, что Зальцбург оштрафован на 3250 евро за то, что австрийские фанаты бросали на поле посторонние предметы.

Напомним, Ливерпуль переиграл Зальцбург в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

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