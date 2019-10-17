УЕФА оштрафовал Ливерпуль на приличную сумму

Испания — 00:38 19
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Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли
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Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяцівГермания — 17 окт 187
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"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложіСборная Украины — 17 окт 1092
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Суркис – об инциденте с Павелко: Ничего не комментирую, со мной все хорошоСборная Украины — 17 окт 810
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"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК ОлимпийскийСборная Украины — 17 окт 1034