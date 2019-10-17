toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

УЕФА оштрафовал Ливерпуль на приличную сумму

17 октября 23:51 44 Читати українською
УЕФА оштрафовал Ливерпуль на приличную сумму
Фанаты Ливерпуля / Reuters

Ливерпуль должен заплатить штраф за поведение болельщиков в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

Английский клуб оштрафован на 10 тысяч евро за появление болельщиков на поле во время этой встречи, сообщает официальный сайт УЕФА.

Мане рассказал, как игроки Ливерпуля дразнили его и Салаха из-за конфликта

Также добавляется, что Зальцбург оштрафован на 3250 евро за то, что австрийские фанаты бросали на поле посторонние предметы.

Напомним, Ливерпуль переиграл Зальцбург в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
В Англии игрок забил гол головой со своей половины поля – комментатор потерял дар речи
17 октября
1332
Теги
Зальцбург Зальцбург Лига чемпионов УЕФА Ливерпуль - Зальцбург Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
21
мин
Шахтер
19:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук