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Мане рассказал, как игроки Ливерпуля дразнили его и Салаха из-за конфликта

09:14 116 Читати українською
Мане рассказал, как игроки Ливерпуля дразнили его и Салаха из-за конфликта
Садьо Мане и Мохамед Салах / Daily Express

Нападающий Ливерпуля Садьо Мане рассказал, как партнеры по команде реагировали на его конфликт с Мохамедом Салахом, который произошел в матче 3-го тура АПЛ против Бернли (3:0).

"Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Вот смотришь на такие команды, как Манчестер Сити, они иногда забивают пять или шесть мячей. Если есть возможность, нужно убить игру как можно быстрее, пытаясь забить больше голов. Думаю, что это важно. Поэтому я был немного разочарован.

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Мы поговорили, и все было как раньше. Пообщались между собой, а затем тренер позвал меня в свой кабинет. Я сказал ему, что уже все решилось, и он был приятно удивлен.

С Салахом мы всегда рядом. Он 10-й номер, а я 11-й. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться", – сказал Мане в эфире Canal + Sport.

Напомним, конфликтная ситуация между форвардами Ливерпуля возникла из-за того, что в одном из эпизодов матча против Бернли Салах не поделился мячом с Мане, который находился в более выгодной позиции.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане
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