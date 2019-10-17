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УЄФА оштрафував Ліверпуль на пристойну суму

17 жовтня 23:48 172 Читать на русском
УЄФА оштрафував Ліверпуль на пристойну суму
Фанати Ліверпуля / Reuters

Ліверпуль має сплатити штраф за поведінку вболівальників у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

Англійський клуб оштрафований на 10 тисяч євро за появу уболівальників на поле під час цієї зустрічі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Мане розповів, як гравці Ліверпуля дражнили його та Салаха через конфлікт

Також додається, що Зальцбург оштрафований на 3250 євро за те, що австрійські фанати кидали на поле сторонні предмети.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Зальцбург у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (4:3).

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Зальцбург Зальцбург Ліга чемпіонів УЄФА Ліверпуль - Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль
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