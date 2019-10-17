УЄФА оштрафував Ліверпуль на пристойну суму

Ліверпуль має сплатити штраф за поведінку вболівальників у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Англійський клуб оштрафований на 10 тисяч євро за появу уболівальників на поле під час цієї зустрічі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Також додається, що Зальцбург оштрафований на 3250 євро за те, що австрійські фанати кидали на поле сторонні предмети.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Зальцбург у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (4:3).

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