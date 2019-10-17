УЄФА оштрафував Ліверпуль на пристойну суму

Іспанія — 00:34 223
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Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли
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ГПУ відкрила кримінальне провадження проти керівництва Динамо через несплату податківУкраїна — 17 жовт 8692
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Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяцівНімеччина — 17 жовт 1627
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"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложіЗбірна України — 17 жовт 9011
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Суркіс – про інцидент з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добреЗбірна України — 17 жовт 4972