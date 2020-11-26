Штиндль и Эльведи / Сайт Боруссии М

В условную команду попали сразу 5 игроков, которые противостояли Динамо или Шахтеру.

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Барселона благодаря успеху в Киеве (4:0) делегировала двух представителей – Деста и Брейтуэйта. Боруссия М по мотивам повторного избиения Шахтера (4:0) может похвастаться тремя участниками сборной недели – Штиндль, Эльведи и Вендт.

Добавим, что 5 тур Лиги чемпионов состоится в середине следующей недели. Шахтер будет принимать Реал, а Динамо поедет в гости к Ювентусу.

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