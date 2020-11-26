До умовної команди потрапили відразу 5 гравців, які протистояли Динамо або Шахтарю.

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Барселона завдяки успіху у Києві (4:0) делегувала двох представників – Деста і Брейтвейта. Борусія М за мотивами повторного побиття Шахтаря (4:0) може похвалитися трьома учасниками збірної тижня – Штіндль, Ельведі і Вендт.

Додамо, що 5 тур Ліги чемпіонів відбудеться посеред наступного тижня. Шахтар прийматиме Реал, а Динамо завітає в гості до Ювентуса.

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