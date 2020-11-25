Испанская пресса восхищается каталонской молодежью после разгрома Динамо. А вот наши талантливые футболисты, которых часто сватают в топовые клубы, сильно разочаровали за рубежом.

Marca: В плей-офф с командой Б

Понятно, что мадридское издание упоминает Динамо лишь в контексте пропущенных мячей. Никто не впечатлил, никто не запомнился, никто не прыгнул выше головы – это, к сожалению, печальный итог для киевского клуба, который больше не имеет права жаловаться на коронавирус. Когда соперник прилетает откровенно резервным составом, а мы уступаем столь безвольно, о каком оправдании не может идти речь... "С четырьмя подряд победами Барса повторила свой лучший старт в турнире с сезона 2002/03. Лига чемпионов на несколько дней станет утешением для "блаугранас", которые очень нерегулярно выступают в Испании. В стартовом составе появились лишь четыре представителя основы: тер Штеген, Педри, Коутиньо и Лангле. Молодой Мингеса вообще дебютировал за первую команду, Брейтвейт – впервые понюхал порох ЛЧ. Фактически каждый резервист сполна использовал собственный шанс.

Каталонская команда Б совсем не испугалась и завладела инициативой со стартового свистка. Несмотря на очевидное доминирование гостей до перерыва не удалось создать хороших голевых моментов, но и тер Штеген заметно скучал без работы. Печальная картина изменилась во втором тайме – за первые пять минут киевляне угрожали больше, чем за предыдущие 45. Впрочем подопечние Кумана быстро расставили все по своим местам. Идейным вдохновителем победы оказался 20-летний Дест. Америкаенць красиво открыл счет, издевался над соперниками, хорошо оборонялся – похоже, Барселона наконец-то нашла нового Дани Алвеса.

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Брейтветй? Этот парень никогда не опускает руки. Он доказал, что Куман может на него рассчитывать. Тот же Матеус, трансферный призрак старого руководства, получил почти 20 минут, чтобы проявить себя. Бразилец редко попадал в объективы телекамер, зато теперь может похвастаться игрой за Барсу в Лиге чемпионов", – пишет Marca. Дест, Мингеса, Аленья, Тринкау и Брейтвейт – получили самые высокие баллы в составе каталонского гранда, тогда как сразу 8 (!) игроков Динамо остались без оценки. Унизительно...

AS: Наконец-то вернулась страсть

"Выкладываемся до самого конца!". Неистовый крик тер Штегена, который получил капитанскую повязку из-за отсутствия Месси, Пике и Бускетса, приятно поразил на опустевшем Олимпийском. Во-первых, это была 85 минута и Барса побеждала со счетом 3:0. Во-вторых, эмоции немецкого вратаря – яркое доказательство того, что "кулес" наконец-то вернули страсть к игре.

Мы не видели печальных кадров с Хетафе, когда команда оставляла на произвол судьбы юных Педри с Ансу во время конфликтов со старшими соперниками. Мы не видели безнадежных взглядов после скандального падения Рамоса или слабого сострадания к Пике на Метрополитано. Эта обновленная Барса показала в Киеве совсем другое лицо.

Скамейка запасных активно апеллировала из-за спорных решений. Футболисты эмоционально поднимались на ноги, что-то выкрикивали, защищали своих. Это была жесткая команда, которой хватало сердца и концентрации на 90 с лишним минут. Мингеса начал нервно, но тер Штеген быстро вернул молодому кантерано уверенность: "Оскар, не волнуйся, ты – великий". Немец с контрактом до 2025 года мечтает о капитанской повязке, и матч против Динамо утвердил его "кандидатуру". Этот коллектив был одним целым – с преданностью, страстью, солидарностью", – отмечает один из авторов издания AS Хуан Хименес.

Mundo Deportivo: Удовольствие от игры с "девяткой"

Барселона вышла на матч против Динамо с натуральным центрфорвардом. По крайней мере на 90 минут завершились эксперименты с "фальшивой девяткой", которыми вполне насытились Месси с Гризманном. Многострадальную позицию доверили 29-летнему датчанину и тот не подвел. Брейтвейт продемонстрировал всему миру, чего именно не хватало игровому механизму Кумана. Конечно, это не значит что Мартин гарантированно получит место в основе, скорее – будущий президент будет меньше тянуть с приглашением нового нападающего.

"Это было большое счастье. Наконец все поклонники каталонского клуба насладились игрой настоящего №9. Брейтвейт продемонстрировал в Киеве, как должен двигаться футболист на этой позиции. Кроме этого, мы увидели голодную до побед молодежь. Десту и Ко хватает класса, чтобы считаться будущим Барсы . Получив шанс и не испытывая давления за результат, они доказали свою самобытность. В Украине ярко засияли звездочки, которым нужно доверять больше, иначе – чего нас научил лиссабонский провал?", – отмечает Хавьер Бош.

Mundo Deportivo называет "блаугранас" специалистами по выходу в плей-офф, мол Динамо не имело шансов, ведь гости в последний раз проигрывали на групповом этапе в ноябре 2016-го. Начиная с сезона 2007/08 они 12 раз подряд финишировали первыми. Повторение этого успеха будет рекордом турнира.